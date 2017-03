Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Türkei

Bielefeld (ots) - Die Lage ist auch schon vor der Bombendrohung inGaggenau ziemlich explosiv gewesen. In dieser Situation sollte manvon verantwortlichen Politikern erwarten, dass sie nicht noch Öl insFeuer gießen. Doch solche verantwortlichen Politiker gibt es in derRegierung der Türkei nicht. Ob Justizminister, Wirtschaftsminister,Außenminister oder Präsident Erdogan selbst: Nachdem sie dieMeinungsfreiheit im eigenen Land weitgehend abgeschafft haben, tragensie den Konflikt nun nach Deutschland. Die Provokationen sindgewollt. Erdogan muss die Anhänger angesichts einer durchausmöglichen Niederlage beim Verfassungsreferendum hinter sichversammeln. Am Ende könnten die in Deutschland lebenden türkischenStaatsbürger das Zünglein an der Waage sein. So nebenbei ist dieMobilisierung gegen einen äußeren Feind stets auch ein gutes Mittel,um über das Versagen im eigenen Land bis hin zum immer deutlicherwerdenden Abschwung der türkischen Wirtschaft hinwegzutäuschen.Inhaltlich braucht man sich mit den Vorwürfen nicht wirklichauseinanderzusetzen. Es ist lächerlich, dass der Vertreter einerRegierung, die deutschen Abgeordneten den Besuch deutscher Soldatenauf ihrem Stützpunkt in der Türkei untersagt hat, jetzt von»Unhöflichkeit« spricht. Und dass er dann wegen des gleichenSachverhalts sogar das Wort »faschistoid« in den Mund nimmt, ist soabenteuerlich, dass es einem die Stimme verschlägt. Ein anderer alsBekir Bozdag, der sogenannte Justizminister der Türkei, würde vorScham so rot anlaufen, dass die türkische Fahne daneben blass wirkenwürde. Wenn etwas als faschistoid bezeichnet werden muss, dann ist esder Verhaftungsterror des Regimes in Ankara. Es gibt viele guteGründe, den Feinden der Demokratie in Deutschland keine Bühne zugeben. Doch indem Kundgebungen der AKP verboten werden, erhalten ihreRepräsentanten die Chance, sich gegenüber den eigenen Landsleuten alsMärtyrer zu stilisieren. Besser wäre es, sie vor einigen tausendZuhörern reden zu lassen. Und ihnen gleichzeitig zu zeigen, wiegelebte Demokratie funktioniert - nämlich mit einer mächtigentürkisch-kurdisch-deutschen Gegendemonstration. Derzeit sind dieGegner Erdogans in der Defensive. Sie wissen, dass sie bespitzeltwerden. Und sie ahnen, was ihnen und ihren Verwandten in der Türkeidroht. Trotzdem haben sich nicht wenige zuletzt an den Mahnwachen undDemonstrationen gegen die Verhaftung von Deniz Yücel und andererJournalisten beteiligt. Es wird Zeit, dass sie ihren Rücken nochbreiter machen. 100000, 200000, die hier für die Demokratie in derTürkei auf die Straße gehen - das wäre ein Ausrufezeichen, das seineWirkung nicht verfehlte. Nicht möglich? Manchmal muss man erstträumen, um die Wirklichkeit zu verändern.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell