Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Türkei

Bielefeld (ots) - Die Arbeit der sogenannten Kooperationsanwälte istanspruchsvoll. Gehen sie bei der Überprüfung der Angaben von Asylsuchenden inderen Herkunftsland zu auffällig vor, gefährden sie außer deren sichere Rückkehrauch das Leben und die Freiheit von Angehörigen und Freunden. Machen sie es sichbei der Recherche dagegen zu einfach, gefährden sie ebenfalls das Leben derAsylsuchenden und schlimmstenfalls sogar die Sicherheit Deutschlands.Trotz dieser Gefahren ist die Arbeit der Anwälte unverzichtbar. Um so schlimmersind die Folgen der Verhaftung in der Türkei. Unterlagen über potenzielle Gegnersind, in welchem Umfang auch immer, in die Hände des Regimes gelangt. DasMindeste ist, dass der Anwalt umgehend frei kommt. Selbst dann sind die Folgengravierend. Alle, über die recherchiert wurde, sind in Gefahr - auch wenn sieheute in Deutschland leben.Klar wusste das Regime in Ankara vorher, was es tat. Dass es trotzdem zurVerhaftung schritt, zeigt, wie gering die Beziehungen zum Nato-PartnerDeutschland in der Türkei eingeschätzt werden.Pressekontakt:Westfalen-BlattDominik RoseTelefon: 0521 585-261d.rose@westfalen-blatt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66306/4448133OTS: Westfalen-BlattOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell