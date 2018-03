Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Streitkultur

Bielefeld (ots) - Transsilvanien. Dracula. Hand aufs Herz: ÜberRumänien wissen wir nicht so viel. Das ändert sich gerade. Rumänienist Gastland der Buchmesse.Varujan Vosganian, einst Minister in Bukarest, nun Schriftsteller,erzählt gerne von 1989, vom Ende des Ostblocks, als man in seinerHeimat dachte, in die Politik zu gehen wäre ein kulturellesStatement. Heute glaubt Vosganian, »Kunst und Politik gehen nichtzusammen«.Jetzt würde man gerne entgegnen, ja, ihr in Ceausescus Ruinen seideben traumatisiert, schaut mal her, wie schön wir in unsererfunktionierenden Demokratie Literatur und Gesellschaftzusammenbringen. Aber aus dem Staatskundeseminar wird nichts, denngerade wird das Leipziger Leseangebot zur Nebensache degradiert. Beider Frankfurter Buchmesse 2017 holte man sich den Ärger selbst insHaus, als man zu Aktionen gegen Rechts aufrief, und dann jammerte,als die Chaoten kamen. In Dresden klagte jetzt der Romancier UweTellkamp, 95 Prozent der Flüchtlinge wollten bloß in unsereSozialsysteme einwandern. Wer das aber ausspreche, werde aus demschmalen Korridor der akzeptierten Ansichten geschubst - imMainstream der Meinungen gehe die Meinungsfreiheit verloren.Suhrkamp, bei dem Tellkamp publiziert, flötete völlig verschreckt:»Kein Kommentar.«Wutbürger hier, Leisetreter da. Also übernahm das weltweite Netzdie Kommentarfunktion. Twitter und Facebook, die englischen Wörterfür Feindschaft und Unkenntnis, brüllten, Suhrkamp solle Tellkampfeuern. Der Inkriminierte saß noch auf dem Podium, da hatte man ihmschon das Kainsmal »AfD« eingebrannt.Warum nur gelingt uns keine Debatte mehr? Liegt's an unserenVolksvertretern? Wir hatten mal Politiker, die den Gegner attackierenkonnten, ohne ihn zu vernichten, darunter die »größteparlamentarische Haubitze aller Zeiten« (Heiner Geißler über HerbertWehner). Redner mit Finesse, hinter der - absolut entscheidend! -profunde Bildung aufschien. Vorbilder für den Disput im Alltag. Vonuns gewählt! 1984, mit Joschka Fischers »Arschloch«-Invektive, beganndie verbale Schussfahrt in die Jauchegrube, deren Talsohle wir längsterreicht haben.Oder liegt's an der Schule? Oder, wie die letzten Analogapostelargwöhnen, am »System Internet«?Mit Ausnahme strafbarer Parolen soll jede Ansicht frei bekundetsein. Wer anders denkt, soll offen widersprechen. Bitte keine anonymeAusraste auf der Tastatur. Bitte kein öffentliches Wiederkäuen vonTweets. Dann erübrigt sich alles Gejammer über den Mainstream.Tellkamps Diskussionsgegner Durs Grünbein übrigens fragte sich, wo imDresdener Talk die Kultur geblieben sei. Er fand, sie habe sichgleich zu Beginn davongeschlichen. Ob sie es noch bis nach Leipzigschafft?Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell