Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Sperrung der Dortmunder Südtribüne

Bielefeld (ots) - Sie zeigten sich einsichtig, aber so ganz habenes die BVB-Oberen augenscheinlich immer noch nicht verstanden. Ja,diese Strafe sollte weh tun. Und zwar richtig.Denn nicht zu Unrecht glaubt der DFB, dass nur so einUmdenkprozess bei den Vereinen stattfindet. Geld darf eben nicht nurin die Prävention, sondern muss zwingend auch in die Kontrolle desAnhangs vor den Stadien gesteckt werden.Und wie notwendig ein hartes und konsequentes Durchgreifen ist,zeigt sich ja nicht nur in Dortmund. Auch einige Fans des FC St.Pauli, der ja gern als der sympathischste aller Zweitligaklubsdargestellt wird, fielen zuletzt durch übelstes Fehlverhalten auf.Das Spruchband »Schon eure Großeltern haben für Dresden gebrannt -gegen den doitschen Opfermythos« überschreitet alle Grenzen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell