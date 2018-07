Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Senne

Bielefeld (ots) - Alle Aufregung ist umsonst: In der Senne bleibtalles beim Alten. Briten und Bundeswehr werden weiterhin denTruppenübungsplatz nutzen, ein Nationalpark bleibt eine Fata Morganaüber dem Sennesand. Da hilft es wenig, dass am Tag vor Bekanntgabeder Entscheidung heimische Naturschutzverbände mit einer Umfrageerneut die angeblich breite Zustimmung zur Unterschutzstellung dereinzigartigen Landschaft dokumentierten. Denn alle Pläne hingen aneinem »wenn«: wenn die Briten den Truppenübungsplatz aufgeben, solltedie Senne Nationalpark werden können. Dazu wird es vorerst nichtkommen. Bei den Naturschutzverbänden herrscht jetzt Katerstimmung,die Nationalparkgegner triumphieren. All das gab es bereits 2012, alsdas Aus für die große Variante eines Nationalparks in OWL(Teutoburger Wald) kam. Trotz allen Streits eint beide Seiten imGrunde ein Ziel: der Erhalt der Senne. Die Naturschutzverbände sehendiesen dauerhaft erst mit der Einrichtung eins Nationalparksgegeben, in dem weite Teile der Fläche sich selbst überlassenblieben. Gegner dieses Konzepts wie der Waldbauernverband NRWargumentieren, dass die seit Generationen als Truppenübungsplatzgenutzte Offenlandschaft versteppen und ihr Erscheinungsbildwesentlich verändern würde. Beide Seiten eint auch die Anerkennungfür die »naturschutzfachlich erstklassige Arbeit«, wie sie sagen,des Militärs vor Ort, um die Senne, wie wir sie kennen, zu erhalten.Dies wird, da darf man sicher sein, auch in Zukunft so sein. Dassdie Diskussion um einen Nationalpark jetzt ein zweites Mal ad actagelegt wird, hat mit der politischen Großwetterlage zu tun. Man mages kaum glauben: Hier spielt die Weltpolitik im beschaulichen OWLeine gewichtige Rolle. Denn die Nato muss umdenken, nicht nurangesichts der Krim-Annexion Russlands. Ironie der Geschichte:Während die Briten sich im nächsten Jahr aus der Europäischen Unionverabschieden, halten sie kurioserweise einen militärischenBrückenkopf auf dem Kontinent - in der ostwestfälisch-lippischenSenne. Vielleicht waren die britischen Militärs mit dieserEntscheidung weiser als die Urnengänger bei der Brexit-Abstimmung.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell