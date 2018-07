Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Seenotrettung von Flüchtlingen

Bielefeld (ots) - Gäbe es ihre Boote nicht, würden sich diemeisten Menschen gar nicht erst aufs Meer wagen und die Schlepperihre Geschäftsgrundlage verlieren: Das ist der zentrale Vorwurf gegendie privaten Seenotretter auf dem Mittelmeer. Es stimmt: Die Retterwerden mittlerweile von den Schleppern einkalkuliert. DankSatellitenortung wissen sie genau, wo sich deren Schiffe befinden.Dieses Wissen verwandeln die Schlepper in Geld: Sie statten dievöllig überfüllten Schlauchboote nur mit so viel Benzin aus, dasssie internationale Gewässer erreichen. Somit werden dieSeenotretter Teil des Geschäfts. Aber sie paktieren nicht mit denSchleppern und profitieren auch nicht davon. Sie haben dieFluchtbewegung aus Afrika auch nicht ausgelöst, sondern lediglichdarauf reagiert. Die Seenotretter wollen nur eines: Menschenretten. Der Vorwurf, sie seien eine Art »Taxiservice«, hat estrotzdem in die Mitte der bürgerlichen Gesellschaft und in diePolitik geschafft. Innenminister Horst Seehofer (CSU) fordert, dasses zwischen Libyen und Europa keinen »Shuttle« geben dürfe. UndItaliens Innenminister Matteo Salvini nennt die Retter»Vizeschlepper«. »Je mehr man rettet, desto mehr kommen doch!« oder»Lasst doch mal ein paar ertrinken, dann wissen alle, was passiert.«Solche Sätze sagt man inzwischen in Büros und auf Partys. Das istmehr als nur die Verrohung der Sprache. Die moralischen Grenzen habensich verschoben. Die Frage zu stellen, ob man Menschen, die inLebensgefahr sind, retten oder lieber sterben lassen sollte, ist dererste Schritt in die Barbarei. Wir Europäer haben die Empathie fürdie Flüchtlinge verloren. Warum? Weil sie uns mit ihrem Elend undihrer Not nahegerückt sind. Sie erinnern uns daran, dass dieGlobalisierung, von der wir so profitieren, auch ihren Preis habenkönnte. Weit mehr als 1000 Menschen sind seit Anfang des Jahres anden Grenzen der EU ertrunken. Und die reichste Staatengemeinschaftder Welt geht das Problem nicht gemeinsam an. Das ist der Anfang vomEnde eines sich auf Aufklärung und Menschenrechte berufenden Europas.Zur Wahrheit gehört aber auch: Europas Aufnahmefähigkeit ist endlich.Deswegen müssen die Fluchtursachen bekämpft werden. Dafür brauchendie afrikanischen Länder mehr finanzielle Hilfe. Der Terror mussgestoppt, militärische Konflikte müssen gelöst werden. Was esbraucht, sind Regeln und mehr Info-Kampagnen, damit denSchleppern, die für ihre Dienste Werbung machen, das Handwerk gelegtwerden kann. Vorstellbar sind auch Abkommen, die regeln, jedes Jahreine bestimmte Zahl von Migranten aufzunehmen. Das ist zwareinfacher gesagt als getan. Aber Europa darf keine Zeit mehrverlieren. Denn Abschreckung hilft nicht, die Flüchtlinge kommentrotzdem.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell