Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Saarlandwahl

Bielefeld (ots) - Wenn es das Saarland als Bundesland nicht gäbe,würde es niemand vermissen - außer den Saarländern vielleicht. Dochdie überfällige Fusion mit Rheinland-Pfalz, über die schon seitJahrzehnten diskutiert wird, dürfte eine Utopie bleiben. Das sindeinfach viel zu viele gut dotierte Posten, die dann wegfallen würden.Also muss im Saarland alle fünf Jahre ein neuer Landtag gewähltwerden. Das erregt im Normalfall kein großes öffentliches Interesse.Warum auch - schon bei der Oberbürgermeisterwahl in Köln sind mehrWahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgerufen. Doch dieses Jahr istnicht der Normalfall. Dieses Jahr ist »Superwahljahr«.Schauen wir folglich genauer hin und halten fest: Ein Gradmesserkann diese Wahl auch 2017 nicht sein. Zu klein das Land, zu spezielldie politischen Verhältnisse mit einer am Bund gemessenüberproportional starken Linkspartei. Letzteres allerdings lädt dieseWahl in besonderer Weise auf. Sollte die 40-jährige SPD-Frau AnkeRehlinger Ministerpräsidentin ausgerechnet von Oskar LafontainesGnaden werden, hätte das hohe Symbolkraft.Mit Rot-Rot an der Saar würde aus dem »Schulz-Effekt«, von demalle bisher nur reden, ein erster messbarer, noch dazu bis vor kurzemfür vollkommen unmöglich gehaltener Sieg. Zudem würde die Kluftzwischen der Linkspartei und der SPD, für die niemand so steht wieLafontaine, ein ganzes Stück kleiner. Und nicht nurSPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz weiß: Nichts nährt den Erfolg mehrals der Erfolg.Dagegen steht die amtierende CDU-Ministerpräsidentin AnnegretKramp-Karrenbauer, die ihr Land ähnlich unaufgeregt regiert wieAngela Merkel die Republik. Große Symbolkraft auch hier: DieSaarländerin gilt als eine Zukunftshoffnung der personell nichtgerade auf Rosen gebetteten CDU.Hinzu kommt: Die Partei braucht ihren Sieg schon deshalb, da beiden Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen wenig zuholen sein dürfte. Eine Pleite im Saarland dagegen würde die längstspürbare Nervosität in Reihen der Union noch deutlich steigern. Undden innerparteilichen Druck auf Merkel auch. Ihre zur Schau gestellteGelassenheit ist schon jetzt in der CDU/CSU höchst umstritten.Viel könnte am Ende davon abhängen, wie die AfD abschneidet, mitder auch im Saarland niemand zusammen arbeiten will. Zuletzt wurdedie Partei zwischen sechs und sieben Prozent taxiert. Die Fragelautet: Wird sie damit wieder unterschätzt? Das war zuletzt beimehreren Landtagswahlen insbesondere in den westlichen Bundesländernso. Eine Erklärung: Offenbar will sich nicht jeder, der AfD wählt,auch in einer Umfrage dazu bekennen.Sonntagabend wissen wir mehr. Dann tritt auch derBundestagswahlkampf 2017 in eine neue Phase - egal, wie es im kleinenSaarland ausgeht.