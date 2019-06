Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur SPD

Bielefeld (ots) - Bei der SPD geht es um alles, und so diskutiertdie Partei auch. Anzeichen für einen respektvollen Umgangmiteinander musste man schon im Fall Nahles suchen. Beim Streit überdie Parteilinie ist der Ton ebenfalls rau. Da wird selbst dieBenennung eines Zusammenschlusses zur Provokation. Wer seinen Zirkel»Die wahre SPD« nennt, nimmt aber auch mindestens in Kauf, dass diesals Ausgrenzung der anderen verstanden wird. Ob das so etwas wird mitdem Zurückholen der Wähler? Wenn die etwas für persönlicheZankereien übrig hätten, wäre das wohl schon deutlich geworden.Genug Gelegenheit haben die Sozialdemokraten ja geboten. DenGenossen, die nun den Linksruck verhindern wollen, ist offenbar derKragen geplatzt angesichts der Ausrufung von Kevin Kühnert zumHoffnungsträger der SPD. Sie halten seinen Sozialismus-Thesen ihreWertschätzung für Recht und Ordnung, Wirtschaftsförderung undpragmatische Lösungen im Allgemeinen entgegen. Aber einen bundesweitaussichtsreichen Verkäufer ihres Programms haben sie nicht zubieten. Das ist ein Mangel.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell