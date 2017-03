Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur SPD

Bielefeld (ots) - Für Spötter ist dieses Ergebnis eineeinzige Enttäuschung. Seit Wochen berauscht sich die SPD so sehr anMartin Schulz, dass man gestern ein Resultat von mehr als 100Prozent hätte erwarten müssen. Doch im Ernst: Einstimmig istnoch nie ein SPD-Vorsitzender gewählt worden. Auch 13.000 neueMitglieder sind eine Menge. Das Wichtigste aber: Die Parteischöpft Hoffnung, dass gegen Angela Merkel womöglich doch einKraut gewachsen sein könnte. Hinzu kommt der Aufwärtstrend in denBundesländern, in denen demnächst gewählt wird. Im Saarland scheintplötzlich die Regierungsübernahme möglich, und auchNRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft dürfte ihr Glück kaum fassenkönnen. Ausgerechnet die Frau, die unbedingt wollte, dass SigmarGabriel als Kanzlerkandidat für die SPD antritt, könnte jetztdie größte Nutznießerin des Schulz-Effekts werden. Apropos Gabriel:Der scheidende Vorsitzende hielt sich gestern nicht ans Protokoll.Seine Rede war - gemäß der Parteitagsregie - nicht nur viel zulang, sondern sie fiel auch reichlich programmatisch aus. Da hatteeiner offenkundig noch etwas zu sagen. »Lieber nicht zu vielversprechen« war ein Ratschlag, auf den Schulz sicher gernverzichtet hätte. Ein zweiter hieß: »Lasst Euch nicht einreden, dieSPD sei eine reine Verteilungspartei.« Auch der 91-jährigeHans-Jochen Vogel mahnte per Videobotschaft, dass noch nichtsgewonnen sei. Sein Appell zudem: Haltet zusammen - sechs MonateWahlkampf können lang werden. Was zweifelsohne auf keine Partei sozutrifft wie auf die SPD. Zu oft haben sich die Sozialdemokraten injüngerer Vergangenheit selbst zerlegt. Kein Wunder also, dass Schulzwieder jede programmatische Festlegung vermied. Mit wem er was genaudurchsetzen will, bleibt offen. Eine Wunschkoalition hat er nichtbenannt und erst recht keine Option ausgeschlossen. Schon zuvorhatte er dafür gesorgt, dass der Dortmunder Programmparteitag aufJuni und damit deutlich nach hinten verschoben wird. Autosuggestionist bei der SPD aktuell das Gebot der Stunde. Angesichts der langenDurststrecke auf bundespolitischer Ebene ist das verständlich. Biszur Bundestagswahl am 24. September wird dieser Kurs freilich nichttragen. Doch gestern hat die SPD erst einmal alles Hadern und alleSelbstzweifel - Agenda 2010 inklusive - auf Martin Schulzgeworfen, dem sie beinahe blind zu folgen scheint. Es grenzt ansIrrationale. Doch im Moment sieht es so aus, als könne dieseralle Last spielend tragen. Mensch, Martin! Dieser Mann scheint denSozialdemokraten ein einziges Versprechen zu sein, dass für diePartei »die guten, alten Zeiten« zurückkommen. Ob das so bleibt, isteine andere Frage. Und ob es so kommt, erst recht. Die Fallhöhe istimmens - für Martin Schulz und für die SPD.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell