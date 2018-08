Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Ruhrtriennale

Bielefeld (ots) - Darf Kunst politisch sein? Vielleicht sogarprovokant? Und gibt es jemanden, der das ernsthaft bezweifelnwürde? Bei der Ruhrtriennale wurde darüber tatsächlich diskutiert.Nach dem Hin und Her um zwei umstrittene Musikgruppen bestanddazu Anlass - und wegen der Absage einer israelkritischen Bandauch Gelegenheit. Selbstverständlich hat die Kunst jedes Recht,politisch und provokant zu sein. Aber das wollte IntendantinStefanie Carp ursprünglich ja gar nicht unter Beweis stellen. Eswar vielmehr fahrlässige Blauäugigkeit, mit der sie den Völkermordan den Armeniern im Programmheft zur »Umsiedlung« werden ließ. Unddas Kürzel BDS, das für die antiisraelische Bewegung steht, dieBoykott, Deinvestment und Sanktionen fordert, will die Intendantinnie zuvor gehört haben. Man fragt sich: Wer berät diese Frau? Undweiß sie, wie man googelt? Nach diesen Misstönen bleibtNRW-Ministerpräsident Armin Laschet dem Festival fern. Das Geländeist politisch vermint. Ob Laschet nächstes Jahr wieder hingeht? Undist Stefanie Carp dann noch Intendantin? Es gibt Fragen, die lassensich nicht so leicht beantworten.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell