Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Rückkehr des Wolfes

Bielefeld (ots) - Der Wolf hat das Recht auf seiner Seite. Internationalschützen ihn das Washingtoner Artenschutzabkommen und die Berner Konvention, aufEU-Ebene die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie und national dasBundesnaturschutzgesetz. Schön und gut, aber die Wölfe werden mehr und kommenden Menschen und ihren Tieren näher. Wer mit seinem Hund in den Wald geht, läuftin bestimmten Gebieten Gefahr, auf einen Wolf zu treffen. Solche bekanntenGebiete lassen sich leicht meiden, und man geht dem Wolf aus dem Weg. Doch damitist das Problem der wachsenden Populationen - Experten erwarten Rudelbildungenan den bislang bekannten Stellen in Nordrhein-Westfalen - nicht gelöst. Das giltauch für Ostwestfalen-Lippe und die in der Senne sesshafte Wölfin. NeueSichtungen soll es auch im Kreis Herford gegeben haben und im nördlichen KreisMinden-Lübbecke. Dabei kann es sich um durchziehende Wölfe handeln.Wolfsschützer behaupten, dass der Wolf kein Nahrungskonkurrent des Menschen mehrsei. Doch, das ist der Wolf sehr wohl. Und zwar dort, wo Weidetierzüchter ihrenLebensunterhalt verdienen. Soll sich dieser Berufsstand etwa eine andere Arbeitsuchen, damit sich Tierschützer besser fühlen? Und: Ist das Leben von Schafenweniger wert als das Leben von Wölfen? Hier Kompromisse zu finden, um Problemezu lösen, ist keine einfache Aufgabe. Höhere Zäune und andere Schutzmaßnahmen,die aus Steuermitteln finanziert werden, sind gewiss nicht der Weisheit letzterSchluss. Und vieles liegt noch im Dunkeln, wie etwa die Zahl illegalerAbschüsse, die weitaus höher liegen dürfte als von den Behörden genannt. Dasgilt vor allem für die Lüneburger Heide und das Land Brandenburg. Zuerst einmalsollten Politiker, die gegensätzliche Interessen vertreten, damit aufhören, dieWölfe für irgendwelche Deals zu benutzen. Nach dem Motto: Wenn die Bauernweniger düngen dürfen (Umweltministerium), dürfen die Jäger mehr Wölfe schießen(Landwirtschaftsministerium). Denn dass legale Abschüsse mittel- oder schonkurzfristig erleichtert werden müssen, sollte allen klar sein, die an derDebatte und den Entscheidungen beteiligt sind.