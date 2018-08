Westfalen-Blatt: das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Rolle Katars für die Türkei

Bielefeld (ots) - Man kennt sich, und man hilft sich. AlsSaudi-Arabien und seine Verbündeten vor einem Jahr Katar mit einerBlockade für seine Iran-Politik bestraften, kam die Unterstützung ausder Türkei. Erdogan ließ Waren liefern, die der Emir aus derarabischen Welt nicht bekam. Katar sitzt auf der drittgrößtenGasblase der Welt und hat Geld im Überfluss. Die Türkei hat diezweitgrößte Armee in der Nato, aber kein Geld. Der Deal passt.Mindestens 3000 türkische Soldaten sollen am Persischen Golfstationiert sein, mehr sollen es werden. Wenn man so will, ist derNato-Staat Türkei die militärische Schutzmacht des kleinen, aberreichen Emirats. Dessen größte Sorge ist der Einmarsch der saudischenArmee. Je präsenter die Türkei in Katar ist, desto geringer ist dieBedrohung durch den großen Nachbarn.Katar spielt politisch eine fragwürdige Rolle. Wer Kontakt zuradikalislamistischen Gruppen wie Taliban und Hamas sucht, der findetsie in Doha.Was den Emir und Erdogan persönlich verbindet, ist dieideologische Nähe zu den Muslimbrüdern. Geld ist eben nicht alles.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell