Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Rentenstudie

Bielefeld (ots) - Ja, es gibt ein wachsendes Problem mitAltersarmut in Deutschland. Wenn die Zahl der Betroffenen bis Endedes nächsten Jahrzehnts um mehrere hunderttausend zu steigen droht,dann muss das eine Gesellschaft, die so reich ist wie die deutsche,beschämen. Die jüngste Studie der Rentenversicherung zeigt aber auch:Altersarmut wird nicht zum vielfach befürchteten Massenphänomenwerden. Es besteht also kein Grund zur Panik. Einige Fragenallerdings drängen sich auf. Ist das System zur Förderung derprivaten Altersvorsorge überhaupt noch tauglich, wennKleinstverdiener am geringsten profitieren? Und wie sollen ganznormale Arbeitnehmer eine spürbare Zusatzrente zum Ausgleich dessinkenden Rentenniveaus ansparen, wenn die Nullzinspolitik derEuropäischen Zentralbank das Sparbuch ebenso wie die klassischeLebensversicherung entwertet? Und wie soll die Generation derheutigen Berufsstarter den Lebensabend finanziell planen, wo dieRahmenbedingungen so unklar sind wie kaum je zuvor? Die Politik kannnicht alle Eventualitäten der Zukunft regeln. Aber die bestehendenMängel etwa bei der Riester-Rente müssen nun wirklich nicht vonGeneration zu Generation weiter vererbt werden.