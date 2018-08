Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Rente

Bielefeld (ots) - Man kann es unanständig finden, dassausgerechnet der Bundesfinanzminister den Wahlkampf für die nächsteBundestagswahl - ob Ende September 2021 oder früher - mit dem ThemaRente eröffnet. Also dem Posten, der seinen Bundeshaushalt wegen deshohen Zuschusses am meisten belastet. In jedem Fall hat OlafScholz einen Treffer erzielt, weil er die Union an einer überausempfindlichen Stelle unter Druck setzt und der Rentenkommission schonim Vorfeld die Richtung vorgibt. Ohnehin ist es ja nicht leicht zuertragen, dass Leute über die Altersbezüge von Normalverdienernentscheiden, die sich selbst keine Sorgen über ihre Zukunft machenmüssen. Ein Abgeordneter erwirtschaftet innerhalb einerLegislaturperiode bereits Anspruch auf 932 Euro Ruhegeld. Das sindgut 100 Euro mehr als die Grundsicherung im Alter. Die größteUngerechtigkeit sind und bleiben die Unterschiede zwischen dennormalen Renten und den Pensionen, die Beamte im höheren Dienstkassieren. Diese Diskrepanz ist keinem zu erklären. Aber da trautsich die Politik nicht ran.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell