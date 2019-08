Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Regierungskrise in Italien

Bielefeld (ots) - Matteo Salvini kann zurzeit vor Kraft nichtlaufen. In Umfragen kommt seine Lega auf 38 Prozent, bei der Wahl imvergangenen Jahr waren es 17. Der machtbewusste Mailänder will dieseChance nutzen und provoziert den Bruch der Koalition. Seinewichtigsten politischen Partner machen es dem Innenminister aberauch einfach: Ein Leichtgewicht wie Luigi Di Maio (Fünf Sterne) oderder Ministerpräsidenten-Platzhalter Giuseppe Conte sind keine echtenSparringspartner für einen Mann, der das Spiel mit der öffentlichenMeinung nicht erst seit der Erfindung von Twitter beherrscht. Bisherhat Salvini eher häufiger den starken Mann nur gespielt, jetzt willer es werden. Mit Hilfe von Forza Italia und den Fratelli d'Italiawürde er das Land weiter nach rechts rücken. Was ihm auch leichtgemacht wird: Die Sozialdemokraten erholen sich noch immer von ihrerRenzi-Demontage, das Land schwächelt seit einem Jahrzehntwirtschaftlich besorgniserregend - und die Fünf-Sterne-Bewegung hatin Rekordzeit ihre Unfähigkeit unter Beweis gestellt. Salvini wird imWahlkampf noch mehr versprechen. Wer dafür die Zeche zahlt, das istdie spannende Frage.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell