Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Puigdemont-Festnahme

Bielefeld (ots) - Ach, hätte der spanische Geheimdienst denentscheidenden Tipp doch zeitig genug den Finnen oder Dänen gegeben.Dann säße Carles Puigdemont jetzt hinter schwedischen Gardinen inHelsinki oder Kopenhagen und nicht in Neumünster. Und die deutschePolitik könnte sich entspannt zurücklehnen. So aber wird der Fall deskatalanischen Separatistenführers noch viel Ärger bescheren. Klar,dass der Ex-Regionalpräsident sofort an Asyl denkt. Denn ist jemand,der in seiner Heimat der Rebellion beschuldigt wird, nichtautomatisch politisch verfolgt? Und der europäische Haftbefehl? DerVorwurf der Rebellion findet sich jedenfalls nicht wortwörtlich indem Auslieferungsabkommen. Das alles klingt nach ziemlich vielArbeit für ziemlich viele Juristen. Mariano Rajoy, spanischerMinisterpräsident und Parteifreund von Kanzlerin Angela Merkel,dürfte von einem juristischen Hin und Her wenig halten. Er willPuigdemont vor Gericht sehen - in Spanien, und zwar bald.Außenminister Heiko Maas und Kanzleramtsminister Helge Braun solltenschon einmal eine Standleitung nach Madrid buchen. Ihre ersteBewährungsprobe ist gekommen.