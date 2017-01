Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Provokationen der AfD

Bielefeld (ots) - Schusswaffengebrauch gegen Flüchtlinge an derGrenze, farbige Nationalspieler als angeblich unerwünschte Nachbarnund jetzt das »Denkmal der Schande«: Die AfD vergiftet regelmäßig daspolitische Klima in Deutschland. Beatrix von Storch, AlexanderGauland oder Björn Höcke bringen mit gezielt eingesetztenProvokationen die Partei ins Gespräch, brechen Tabus, fischen amrechten Rand. Sie reden absichtlich zweideutig: Meinte Höcke mit»Denkmal der Schande«, dass es überflüssig ist und weg muss oder dassdas Holocaust-Mahnmal in Berlin die Schande des Völkermords an denJuden im Dritten Reich dokumentiert? Wenn er in derselben Rede voneiner »dämlichen Bewältigungspolitik« spricht, spielt er jedenfallsmit dem latenten Antisemitismus.Wird er dafür kritisiert, streitet Höcke alles ab. Er sei ja vonPolitikern der anderen Parteien und der »Lügenpresse« absichtlichmissverstanden worden, behauptet er - ganz so, wie es Gauland tut,wenn seine Äußerungen gerügt werden. Hinter dem Wahnsinn stecktMethode, denn in Wirklichkeit will die AfD die Verantwortlichen ausPolitik, Wirtschaft und Medien als korrupt, unehrlich und volksferndiskreditieren und sich selbst als Opfer stilisieren.Also Klartext: Höckes Rede vor der Jugendorganisation der AfD warunerträglich, seine Strategie ist durchschaubar, von einem seriösenPolitiker ist er so weit entfernt wie die Erde vom Mars.Rechtspopulisten behaupten, sie allein würden das aussprechen, wasdie Deutschen denken. Wirklich? Ich frage Sie, liebe Leserinnen undLeser: Fühlen Sie sich als Mitglied »eines brutal besiegten Volkes«?Und wollen Sie wie Höcke eine »erinnerungspolitische Wende um 180Grad«?Die Art und Weise, wie die Deutschen mit den unfassbarenVerbrechen der NS-Zeit umgegangen sind, müssen wir uns nichtschlechtreden lassen. Der britische Historiker Neil MacGregor,langjähriger Leiter des Britischen Museums in London und jetztIntendant des Berliner Humboldtforums, nennt die deutscheAufarbeitung der Vergangenheit vorbildlich. Kein anderes Land habesich so ernsthaft mit dem von ihm selbst angerichteten Grauenauseinandergesetzt und sich freiwillig mit dem Holocaust-Mahnmal eineschmerzende Wunde in die Hauptstadt gesetzt.Dass Höcke innerhalb der AfD heftig kritisiert wird, ist Ausdruckdes Machtkampfes an der Spitze und zeugt von der Angst, imSuperwahljahr die Nationalkonservativen zu verprellen, die zwischenCDU und AfD schwanken. Nicht wenige neigen zur AfD, weil die inmanchen Punkten recht hat. Merkels leichtfertig-riskanteFlüchtlingspolitik, die Vetternwirtschaft und Gleichmacherei inBrüssel, die Selbstbedienungsmentalität von Managern und diewachsende soziale Ungleichheit sind kritikwürdig. Mit unsäglichenProvokationen erweist Höcke der Partei gleichzeitig einenBärendienst.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell