Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Post

Nein, Karl Marx hatte nicht Recht. DerKapitalismus führt nicht automatisch zur Verelendung weiter Teile derBevölkerung. Die Geschichte der vergangenen beiden Jahrhunderte hatdas genaue Gegenteil bewiesen. Gesamtgesellschaftlich betrachtet ginges den Menschen nie so gut wie heute. Zumindest in den Ländern, indenen der Kapitalismus sozial eingebettet ist. Zweifellos zähltDeutschland mit großem Erfolg zu diesen Ländern, was Missstände undAusbeutung allerdings keineswegs ausschließt. Leider! In diesemSinne lässt nun die Deutsche Post AG aufhorchen. Dabei weiß mannicht, was einen an dem Umgang mit den befristet beschäftigtenPostboten mehr ärgern soll: die Auswahlkriterien des Unternehmensoder das dreiste Unverständnis, mit dem Post-Sprecher Dirk Klasen aufdie Kritik reagiert. Karl Marx hat geirrt, doch richtig bleibt:Profitmaximierung allein darf niemals ausschlaggebend sein - undeine Kontrolle der Unternehmen durch eine kritische Öffentlichkeitist auch weiterhin notwendig.