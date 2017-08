Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Pkw-Maut

Bielefeld (ots) - Im Falle einer Kanzlerschaft will Martin Schulzdie Pkw-Maut wieder einmotten - und damit ein schmerzlichesZugeständnis der Sozialdemokraten aus den Koalitionsverhandlungen mitder CSU rückgängig machen. Der Maut-Frieden ist vorbei. DerSPD-Kanzlerkandidat läuft einen Monat vor den Wahlen langsam richtigwarm. Und das wird auch höchste Zeit, spricht GeneralsekretärHubertus Heil in einem Zeitungsinterview doch von einem Wahlergebnisvon »30 plus X« für die SPD. Aber selbst im Willy-Brandt-Haus dürftees für diesen frommen Wunsch bestenfalls nur halb hoffnungsvolle,halb resignierende Schmunzler geben. Allerdings muss sich die SPD,sollte sie im September doch wieder in die große Koalition gehen,diesen Kampfgeist bewahren. Denn die Kritik an der Pkw-Maut war undist durchaus berechtigt. Gelingt es Schulz, die Stammwähler undeinige der vielen Unentschlossenen mit diesem umstrittenen Thema zumobilisieren, dann können die Genossen die Koalitionsverhandlungselbstbewusst anpacken - und die Pkw-Maut wieder zurVerhandlungsmasse machen. Der Kanzlerin (»Mit mir wird es keine Mautgeben«) dürfte es recht sein.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell