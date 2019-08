Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Nennung von Nationalitäten

Bielefeld (ots) - Bei »begründetem öffentlichem Interesse« lässtsich laut Pressekodex die Nennung der Nationalität eines Straftätersoder Verdächtigen rechtfertigen. Mit dieser Formulierung in derRichtlinie 12.1 hat der Deutsche Presserat 2017 versucht, einProblem zu bewältigen, das seit der Kölner Silvesternacht 2015/16größer geworden war: Bei einem Teil der Bevölkerung hattenZeitungen, Radio-, Fernsehsender und Onlineportale an Vertrauenverloren. Diese waren in den Verdacht geraten, eine vermuteteWahrheit vor allem über Flüchtlinge zu verschweigen. Was aber ist»begründetes öffentliches Interesse«? Diese neue - zwarproblembewusstere, aber weiter unklare - Formulierung hat dasProblem nicht gelöst. Ein Teil des Publikums bemängelt, bevormundetzu werden, wenn Behörden oder Medien durch Nichtnennungversuchen, diskriminierender Verallgemeinerung vorzubeugen. Dassdie Polizei in NRW auf Transparenz setzt, erhöht den Druck auf denPresserat: Die Polizeimitteilungen werden im Netz zu finden sein -da ergibt das Verschweigen anderswo kaum noch Sinn.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell