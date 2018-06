Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur NRW-Landesregierung

Bielefeld (ots) - Vergangenes Jahr die erste Kabinettssitzungseiner neuen Landesregierung im Historischen Rathaus in Münster, andiesem Samstag der Landesparteitag der CDU in der BielefelderStadthalle: Offenkundig hat Armin Laschet nicht vergessen, wo erdie entscheidenden Stimmen für seinen überraschenden Wahlsieg im Mai2017 geholt hat: Ostwestfalen-Lippe, Südwestfalen und das Münsterlandbleiben im Fokus des NRW-Regierungschefs. Das hat man im nördlichenTeil des Bindestrich-Bundeslandes auch schon ganz anders erlebt.Doch repräsentative Termine und symbolische Akte sind das Eine, fürden politischen Erfolg bedarf es mehr. Nach knapp einem Jahr inRegierungsverantwortung wächst der Wunsch nach vorzeigbaren Erfolgen.So dürfte es zwar keine Frage sein, dass Laschet heute den Parteitaghinter sich bringen und als Landesvorsitzender bestätigt wird. Dasaber kann nicht der Gradmesser sein. Mehr Betreuungsplätze, wenigerBürokratie, bessere Bildung, weniger Kriminalität, bessereInfrastruktur, weniger Staus: Im Wahlkampf hatte Laschet die Lattehochgelegt und angekündigt, NRW in all diesen Bereichenvoranzubringen. Nun muss er aufpassen, dass er nicht an seineneigenen Versprechungen scheitert. Besonderes Problem dabei:Verbesserungen im Straßen- und im Breitbandausbau lassen sich ebensowenig über Nacht realisieren wie durchgreifende Reformen imBildungswesen, egal ob es dabei um Kitas, das Abitur oder eineMedizinfakultät geht. Trotzdem muss Laschet aufs Tempo drücken. Dennso geräuschlos der Start der Koalition aus CDU und FDP auchvonstattenging und so stabil die Ein-Stimmen-Mehrheit bislanggehalten hat, unbefleckt ist die Weste der NRW-Regierung längstnicht mehr. Erst die verlorene Schlacht um Ministerin ChristinaSchulze Föcking. Und nun der Streit um das neue Polizeigesetz mitdem Kuriosum, dass Altvordere der FDP eine Verfassungsklage erwägen,obwohl ihre eigenen Nachfolger federführend amGesetzgebungsverfahren mitwirken. Das birgt Sprengkraft und zwarausgerechnet dort, wo es um eine, wenn nicht sogar dieSchlüsselfrage der Gegenwart geht: das Sicherheitsempfinden derBürger. So kann Schwarz-Gelb noch von Glück sagen, dassinsbesondere die nordrhein-westfälische SPD ihr Wahldebakel längstnicht überwunden hat, sondern immer noch tiefer in die Krise zurutschen droht. Ausruhen sollten sich CDU und FDP aber besser nichtdarauf. Auch Armin Laschet weiß: Die Uhr tickt. Und mit jedem Jahr,das zu Ende geht, wird nachgerechnet: Wie viele Kilometer Straßesind gebaut, wie viele Kilometer Glasfaserkabel verlegt worden, wieviele neue Kitaplätze sind entstanden und wie viele Gefährderabgeschoben. Wunder kann dabei niemand erwarten, signifikanteFortschritte allerdings schon.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell