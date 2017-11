Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur NRW-Hauptschule

Bielefeld (ots) - Geht das Hauptschulsterben in NRW ungebremstweiter, schließt in 15 Jahren die letzte ihre Tore. Manchefreut das. Und von denen, die öffentlich trauern, weinen vieleKrokodilstränen. Der Ruf der Hauptschule, Nachwuchs für praktischeBerufe heranzubilden, ist ruiniert. Erst wenn es keine Hauptschulemehr gibt, werden die Bildungspolitiker, aber auch viele Unternehmermerken, welche Chance sie verspielt haben. Denn mit mehr und besserausgebildeten Lehrern und mit einem anderen, auf die Kernfächerkonzentrierten Konzept können die Hauptschüler auch bessereErgebnisse erzielen. Kommen dann noch Unternehmer hinzu, dieAbiturienten nicht per se für die besseren Arbeitnehmer halten,schrumpft nicht nur ein Bildungs-, sondern ein gesellschaftlichesProblem gegen Null. Klar kann man Kinder aus sogenanntenbildungsfernen Schichten auch in der Gesamtschule fördern. Diese hatzudem den Vorteil größerer Durchlässigkeit zu höherenSchulabschlüssen. Dennoch: Hauptschulen sind kleiner undpersönlicher. Und das ist - das war wohl - ein Vorteil.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell