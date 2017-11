Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Lufthansa

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Bielefeld (ots) - Der Ärger der Kunden über höhere Flugpreise istverständlich. Die Lufthansa aber für die Verwerfungen im Flugverkehrverantwortlich zu machen, ist ein allzu einfacher Reflex. Fakt ist,dass durch die Pleite des bei Inlands- und Europaflügen starkenKonkurrenten Air Berlin derzeit rund 80 Maschinen am Boden bleiben.Sie haben sonst jeden Tag Passagiere befördert - Experten sprechenvom Wegfall von 60000 Sitzplätzen. Ein Umstand, in dessen Folge dieGesetze der Marktwirtschaft greifen: Angebot und Nachfrage regeln denPreis. Wenn dieser Vorgang - wie im Fall der Lufthansa -computergestützt erfolgt, geschieht das in aller Konsequenz. Andiesem Punkt könnte die Airline eingreifen und die größtenPreissprünge verhindern. Tut sie aber nicht. Bei allem ist aber auchdem Branchenprimus daran gelegen, dass Fliegen im Wettbewerb mit derBahn nicht als teuer gilt. Schließlich soll auch die BilligtochterEurowings bald mit Air-Berlin-Maschinen durchstarten. Bis aber dieEU-Kommission die Übernahme der Air-Berlin-Flotte durchwinkt, müssendie Fluggäste auf besonders beliebten Strecken weiterhin mit höherenPreisen rechnen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell