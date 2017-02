Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Langzeit-Studie zum Hartz-IV-Bezug

Bielefeld (ots) - Die Langzeit-Studie zum Hartz-IV-Bezugverbreitet Hoffnung und Pessimismus zugleich: Auf der einen Seitestimmt zuversichtlich, dass es einer relativ großen Gruppe gelingt,sich selbst aus der Arbeitslosigkeit und Abhängigkeit von staatlichenLeistungen zu befreien. Auf der anderen Seite sind eine MillionMenschen, die - teilweise trotz Weiterbildungsprogrammen - dauerhaftohne Job bleiben und in Hartz IV feststecken, wohl der traurigeBeleg, dass die Politik des Förderns und Forderns nicht immeraufgeht. Und sie ist auch ein Hinweis auf eineSockelarbeitslosigkeit. Die Studie zeigt aber auch, wie groß dasRisiko des sozialen Abstiegs inzwischen ist in dieser Republik:Während der ersten zehn Jahre war jeder fünfte Bürger zumindestzeitweise auf die Grundsicherung angewiesen. Ein Armutszeugnis istzudem, wie viele trotz Vollzeitjob mit staatlichen Leistungenaufstocken müssen, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können.Unter dem Strich bleibt aber eine Erkenntnis: Bildung ist derSchlüssel zu einer guten Perspektive. Es gilt alles dafür zu tun,möglichst vielen diese Chance zu eröffnen. Das wird sich am Endeauszahlen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell