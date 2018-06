Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Kruzifixdebatte

Bielefeld (ots) - Im 19. Jahrhundert wollte Reichskanzler Bismarckden Einfluss der Kirchen zurückdrängen. Der erbitterte Streit gingals »Kulturkampf« in die Geschichte ein. Was wir gegenwärtig erleben- in Bayern, aber nicht nur dort - ist ein umgekehrter Kulturkampf.Nicht das Zurückdrängen von Kirche und Religion, die Betonung ihrergeschichtlichen Bedeutung für das Werden des Landes rücken in denBlick. Der Begriff vom »christlichen Abendland« hat Hochkonjunktur- trotz immer weniger Kirchenmitgliedern. Und jetzt versuchenVertreter des Staates, das Christentum und sein zentrales Symbol,das Kreuz, für ihre Politik zu vereinnahmen. Darf das sein, in einemLand, das sich in Religionsfragen per Grundgesetz Neutralitätverordnet hat? Führende Vertreter beider großer Kirchen sagen Nein.Präses Annette Kurschus spricht von einer »politischenInstrumentalisierung«. Theologisch hat sie recht. Das Kreuz ist fürChristen nicht das Markenzeichen ihrer Heimat. Vertreter einertraditionellen Volkskirche sehen in Söders Kruzifixpflicht jedochein notwendiges, identitätsstiftendes Signal. Dessen Wirkung inder breiten Öffentlichkeit sollte niemand unterschätzen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell