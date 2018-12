Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Konjunktur

Finanztrends Video zu



Am Abwärtstrend der Börsen ist es abzulesen: DieWirtschaft wächst nicht mehr so rasant wie in den Vorjahren. DieGründe dafür sind vielfältig. Vor allem der Handelsstreit zwischenden USA und China belastet auch das exportorientierte Deutschland.Die Unsicherheiten um die Stabilität der EU und der bevorstehendeBrexit dürften ebenfalls Wachstumsdämpfer sein. Aber es gibt auchhausgemachte Probleme. Deutschland rennt der Digitalisierung trotzaller Bemühungen hinterher. Das gleiche gilt für die Herstellung vonElektrofahrzeugen. In beiden Fällen - unstrittig Megatrends - habenes Politik und Wirtschaft verschlafen, rechtzeitig Impulse zu setzen.Andere Länder sind hier weiter. Gut möglich, dass sich das einesTages rächt. Aktuell aber gibt es keinen Grund für Pessimismus. Diedeutsche Wirtschaft wächst ja noch - nur langsamer. Eine Rezessionmit drohendem Arbeitsplatzabbau ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: DerJobaufbau dürfte auch 2019 weitergehen - und der Staat wird weitereSteuermilliarden einnehmen. Geld, mit dem die Binnenkonjunkturgestärkt werden sollte. Dazu gehört etwa eine rasche Abschaffung derkalten Progression.