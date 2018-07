Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Justizreform in Polen

Bielefeld (ots) - Solange es mutige Menschen wie die ObersteRichterin Malgorzata Gersdorf gibt, ist Polen noch nicht verloren.»Ich trete als Verteidigerin des Rechtsstaats auf«, betont sie. Derist in Polen massiv bedroht, wenn die rechtskonservative PiS-Parteidurch Zwangspensionierungen missliebige Richter loswerden will. Eineunabhängige Justiz ist für eine Demokratie unerlässlich, PiS-Parteiund Regierung missbrauchen ihre Macht an einer der sensibelstenStellen. Unabhängig vom Vertragsverletzungsverfahren muss die EUihren Druck noch weiter erhöhen und Gersdorf und den demokratischenKräften in Polen den Rücken stärken. Nicht nur dort herrscht einmerkwürdiges Verständnis von Demokratie. In Rumänien wollen dieRegierungsparteien PSD und ALDE die Höchststrafe für Amtsmissbrauchsenken und die Begünstigung von Freunden einer Amtsperson erlauben.Und warum? Damit PSD-Chef Liviu Dragnea straffrei bleibt. Einweiterer eklatanter Missbrauch von Macht auf Kosten der Demokratie.Amtsmissbrauch zerstört das Vertrauen der Bevölkerung in einengerechten Staat. Noch kann Staatspräsident Klaus Iohannis dieGesetzesänderung verhindern. Hoffentlich ist er so mutig wieGersdorf.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell