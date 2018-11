Westfalen-Blatt: das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Islam-Konferenz

Bielefeld (ots) - Auch wenn den meisten Beobachtern im politischenBerlin Horst Seehofers Demission nicht schnell genug gehen kann: DerBundesinnenminister (CSU) macht - gut beraten von seinemHeimat-Staatssekretär Markus Kerber, einem der klügsten Köpfe in derHauptstadt - bei der Islam-Konferenz sehr viel richtig.Vor allem hat er den Kurs seines Vorgängers Thomas de Maizière(CDU) korrigiert. Unter dessen Leitung kamen Muslime, die in denVertretern ihrer Religion in unserem Land durchaus Probleme undGefahren erkennen, zuletzt nicht mehr zu Wort. Ihnen hat Seehofer einForum gegeben, und das ist der richtige Weg zu einem Islam, der zuunserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung passt.Die organisierten Islam- und Moscheeverbände sind umstritten, weilsie nicht als religiöse Sinnstifter agieren, sondern in erster Linieethnische, nationale und politische Interessen vertreten. Bei derIslam-Konferenz war bislang ihre Absicht, Toleranz für den Islam zufordern und Kritik am Islam abzulehnen.Ein Islam, der politische Ziele verfolgt, heißt Islamismus. Undsolch ein Islam gehört ganz gewiss nicht zu Deutschland.Pressekontakt:Westfalen-BlattKerstin HeydeTelefon: 0521 585-261k.heyde@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell