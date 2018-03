Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Hartz-IV-Debatte

Bielefeld (ots) - Schafft Hartz IV ab! Stoßt Gerhard Schröder inden Abgrund der Geschichte! Lasst uns Sozialdemokraten endlich wiederlinks sein! Ob Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller(SPD) geahnt hat, dass er seiner Partei mit dem Vorstoß zum»solidarischen Grundeinkommen« eine dermaßen hysterische Diskussionbescheren würde? Ganz unschuldig ist Müller jedenfalls nicht. Dennseine Wortschöpfung lehnt sich sehr eng ans »bedingungsloseGrundeinkommen«. Das hört sich zwar ähnlich an, meint aber etwas ganzanderes: Abschaffung der Sozialbürokratie, ein zum Lebenausreichendes Bürgergeld ohne Rücksicht auf die Frage vonBerufstätigkeit und Vermögen, Schaffung eines komplett neuen Systemsder Staatsfinanzierung. Ob ein solches Modell überhaupt umsetzbarwäre, ob es möglicherweise eine Mega-Inflation auslösen würde -darüber streiten Wissenschaftler und Politiker, seit derWirtschafts-Nobelpreisträger Milton Friedman im Jahr 1962 einesolche Grundversorgung in Form einer negativen Einkommensteuer insSpiel brachte. Müllers Vorstoß aber bedeutet in Wirklichkeit nichtsanderes als »Ein-Euro-Jobs de luxe«, wie der unbestritten alslupenrein links einzuordnende Sozialforscher Christoph Butterwegespottet. Sein Urteil über das SPD-Modell: »Etikettenschwindel«. Esist auch nicht so, dass Müller das Urheberrecht an seinem Vorstoßreklamieren könnte. Union und SPD haben schon im Koalitionsvertragvereinbart, bis zu 150.000 Langzeitarbeitslosen durch Staatshilfeneinen Job zu vermitteln. Es geht im Prinzip um nichts anderes als dieguten, alten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - allerdings mit demwesentlichen Unterschied, dass diesmal ein Lohn gezahlt werden soll,der nicht nur ein Almosen bedeutet, sondern sogar Rentenansprücheschafft. Wie eine solche Förderung aussehen könnte, welche Jobsüberhaupt dafür geeignet sind und wo möglicherweise reguläre Stellenauf dem ersten Arbeitsmarkt gefährdet werden: Das sind Fragen, aufdie es noch keine Antworten gibt. Die SPD sollte die »Wir schaffenHartz IV ab«-Parolen lassen. Ein weiteres gebrochenes Versprechenwürde der erheblich geschwächten Partei jedenfalls denkbarschlecht bekommen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell