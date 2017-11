Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Hartz-IV-Auszahlung im Supermarkt

Bielefeld (ots) - Ein Wunder, dass der Bundesrechnungshof nichtschon längst Alarm geschlagen hat. Acht Euro hat es die Bundesagenturfür Arbeit nach eigenen Angaben jedes Mal gekostet, wenn sie einemArbeitslosen an einem ihrer Automaten Geld ausgezahlt hat. Acht Euro!Allein 2016 sollen so 3,2 Millionen Euro Kosten aufgelaufen sein. Vondaher war es höchste Zeit, die Automaten abzuschaffen und sich etwasNeues zu überlegen. Am einfachsten wäre es wohl gewesen,Arbeitssuchende zur Einrichtung eines Girokontos zu verpflichten.Jedoch: Hartz-IV-Empfänger müssen mit jedem Euro rechnen, undkostenlose Girokonten sind schwer zu finden. Wie viel das neueVerfahren die Bundesanstalt kosten wird, hat sie gestern nichtmitgeteilt. Der Handel profitiert in jedem Fall: Er muss abends nachLadenschluss nicht so viel Bargeld verarbeiten, und der ein oderandere neue Kunde kommt vielleicht auch ins Geschäft. Ob das Vorlegendes Barcode-Zettels an der Supermarktkasse von den Betroffenen alsStigmatisierung empfunden wird - das kann man heute noch nicht sagen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell