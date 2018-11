Westfalen-Blatt: das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe

Bielefeld (ots) - Resolutionen gegen Fremdenhass und für einweltoffenes Deutschland werden jetzt häufiger verabschiedet. Und dasist gut so. Für das Handwerk in Ostwestfalen-Lippe drängt sie sichgerade zu auf. Schließlich hat mehr als jeder zehnte Inhaber einesHandwerksbetriebes einen ausländischen Pass.Allerdings sollte es nicht bei der Resolution bleiben. Ein Blickauf die Mitgliedschaft der Vollversammlung zeigt: Handwerker, dienicht in Deutschland geboren sind, sucht man hier fast vergebens.Mehr noch: Unter den 60 Delegierten - 40 auf der Arbeitgeber- und 20auf der Arbeitnehmerseite - sind nur sechs Handwerkerinnen. Dasgleiche Bild ergibt der Blick auf die Zusammensetzung des Präsidiums:Kammerpräsidentin Lena Strothmann ist die einzige Frau unter einemDutzend Vorstandsmitgliedern.Die gute Nachricht: Im kommenden Jahr werden Vollversammlung undVorstand neu gewählt. Man hört: Die Chancen stehen gut, dass beideGremien künftig jünger und »bunter« werden - ganz ohne Quote, wie siein anderen Wirtschaftszweigen zuletzt diskutiert und beschlossenwurden.Pressekontakt:Westfalen-BlattKerstin HeydeTelefon: 0521 585-261k.heyde@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell