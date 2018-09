Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Großen Koalition

Bielefeld (ots) - Kompromiss hin oder her: Zu einem guten Endekonnte die Causa Maaßen nicht mehr kommen. Dafür ist der Schaden, derangerichtet wurde, zu groß. Oder wie es der deutsche EU-KommissarGünther Oettinger (CDU) sagt: »Es wird immer schwieriger, deneuropäischen Partnern zu erklären, warum sich die Große Koalition inimmer neue Konflikte verstrickt, die eigentlich von geringerBedeutung sind.« Zu Oettingers Verzweiflung gesellte sich amWochenende die Kritik weiterer führender CDU-Politiker. Vomhessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier, der am 28. Oktobereine Wahl zu bestreiten hat, bis hin zu BundestagspräsidentWolfgang Schäuble. Am deutlichsten wurden NRW-MinisterpräsidentArmin Laschet und Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. »Das,was Berlin im Moment bietet, ist nicht mehr erträglich«, sagteLaschet. Und Kramp-Karrenbauer schrieb in einer Mail an dieCDU-Mitglieder - schon der zweiten binnen weniger Tage übrigens -,dass es auch um die Frage gehe, »ob sich alle Koalitionsparteienweiter hinter dem gemeinsamen Auftrag versammeln können«. In der Tatdokumentiert der gesamte Vorgang eine beispiellose Entfremdung derRegierungspartner. Andernfalls hätte sich SPD-Chefin Andrea Nahleswohl kaum in aller Öffentlichkeit zu der ultimativen Forderung unddem Versprechen verstiegen: »Herr Maaßen muss gehen, und ich sageEuch, er wird gehen.« Und andernfalls wäre es wohl kaumzum Winkelzug des CSU-Chefs Horst Seehofer samt der abenteuerlichenIdee der Rausschmiss-Beförderung gekommen. Politik-Hasardeureallerorten, die jetzt allesamt als Verlierer dastehen. Das gilt auchfür Angela Merkel. Denn dass eine solch ungeheure Instinktlosigkeitüberhaupt in Erwägung gezogen werden konnte, zeigt, wie es um dieKanzlerin bestellt ist. Offenkundig ist sie nicht mehr in der Lageoder nicht willens, ihre Richtlinienkompetenz einzusetzen. Schlimmwäre beides. Es spricht Bände, dass es Andrea Nahles war, die amFreitag vor die Kameras ging, um der staunenden Öffentlichkeit zuerklären: »Wir haben uns alle drei geirrt.« Nun ist es zwar allemalbesser, Fehler einzugestehen und sie zu korrigieren, als stumpf zurTagesordnung überzugehen und so alle Vorurteile gegenüber dempolitischen Betrieb zu bestätigen. Doch bleibt es bemerkenswert, wennder Kanzlerin dabei nur noch eine Nebenrolle zukommt. Denn nochist es die von Angela Merkel geführte Regierung, die sich hiergerade vor aller Welt bis auf die Knochen blamiert hat. So bleibtder Fall Maaßen vor allem Angela Merkels Menetekel undsichtbares Zeichen ihres Machtverfalls. Und gut möglich ist, dasswir morgen bei der Wahl des CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden bereitsdas nächste erleben.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell