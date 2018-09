Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Großen Koalition

Bielefeld (ots) - Es gibt politische Auseinandersetzungen, da istder Misserfolg der einen Partei automatisch der Triumph der anderenPartei. Auch im Fall Maaßen gibt es jetzt eine solcheInterpretation. Demnach habe sich der angeschlagene CSU-Chef undBundesinnenminister Horst Seehofer (mal wieder) mit großer Listbehauptet, während SPD-Parteichefin Andrea Nahles die Gelackmeiertesei. Und alle Genossen mit. Für das Leben unter der politischenKäseglocke Berlin mag eine solche Lesart womöglich noch treffenderscheinen, für den Rest der Republik ist sie es ganz sicher nicht.Während die Bürger landauf, landab nur noch den Kopf schütteln könnenüber die Rauschmiss-Beförderung Maaßens und alles, was ihr folgte,zimmern sich die Parteistrategen hanebüchene Wortgirlanden zusammen,um das Ganze irgendwie als Erfolg zu verkaufen oder zumindest denSchwarzen Peter weiterschieben zu können. Dafür gibt es nur zweiErklärungen: Entweder haben wir es in den Führungsgremien der dreiRegierungsparteien inzwischen mit einem Realitätsverlust imfortgesetzten Stadium zu tun oder aber - was noch weitaus schlimmerwäre - die Politiker halten die Wähler tatsächlich für so blöd, dasssie glauben, irgendjemand könnte ihnen diesen Unfug abnehmen. Dabeiist die Sache sonnenklar: Aus dieser Posse gehen CDU, CSU und SPDallesamt als Verlierer hervor. Was die Großkoalitionäre über denStreit um den nun ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten anGlaubwürdigkeit und Seriosität eingebüßt haben, ist kaum in Worte zufassen. Und die Folgen dieses Totalversagens sind überhaupt nochnicht im vollen Umfang abzuschätzen. Natürlich hat sich AndreaNahles dilettantisch verhalten. Mit ihrer ultimativen Forderung nacheiner Demission Maaßens hat sie sich selbst in Zugzwang gebracht -um dann Seehofer übel in die Falle zu gehen. Die aber hätte derCSU-Chef ohne Billigung der Kanzlerin und CDU-Vorsitzenden AngelaMerkel gar nicht stellen können. CDU und CSU stehen also in diesemTrauerspiel keinen Deut besser da als die SPD. Oder noch schärferformuliert: Stünde es um das Verhältnis zwischen Merkel undSeehofer nicht so miserabel, wie es nun einmal der Fall ist, hätteNahles gar keinen Grund gehabt, sich zur Sache einzulassen. De factohat sie versucht, Merkels Job zu machen. Das entschuldigt freilichdie Torheit der SPD-Chefin nicht. Doch belegt es eindrucksvoll, wieschwach alle Protagonisten dieser Regierung längst sind. Und nochist nicht ausgemacht, dass es bei dem bereits entstandenen Schadenbleibt. Das Rumoren in der SPD ist so gewaltig, dass man bessernichts ausschließen sollte - auch nicht den Bruch der Koalition. Esstimmt zwar, dass allein dadurch nichts besser würde. Viel schlechteraber kann's auch nicht mehr werdenPressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell