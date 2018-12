Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Gewalt bei Demonstrationen in Frankreich

Bielefeld (ots) - Es genügt nicht, die richtige Politik zu machen;man muss die Bürger mitnehmen. Das gilt für Deutschland, abermindestens ebenso für Frankreich, wo der Citoyen immer schonanarchistischer gesinnt war und schneller bereit ist, seine Wut aufdie Straßen zu tragen. Diese Lektion muss Staatspräsident EmmanuelMacron schnell lernen, will er nicht den Rest seiner Amtszeit imgefühlten oder wirklichen Ausnahmezustand zu Ende bringen. Macronmuss klar sein, dass Entscheidungen wie die Erhöhung der Benzin- undDieselsteuer auf dem Lande andere Folgen haben als in Paris. Diegelben Westen der sonst weitgehend unorganisiertenWutbürger-Franzosen sind eine gute Wahl, sind sie doch von Weitem zuerkennen. Mit ihrer Gewalt aber stellen sie sich ins Abseits. Manmuss nicht, aber kann Verständnis für die Motive haben. Gewalt abergehört an den Pranger - bei gelben Westen wie bei schwarzen Blöckenoder andersfarbigen Hemden. Das gilt auch für Deutschland, wo AfDund die Linke Sahra Wagenknecht auf die gelbe Welle für ihre Themenzu kapern versuchen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell