Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Gehaltsaffäre um Rainer Wendt

Bielefeld (ots) - Rainer Wendt ist in den vergangenen Wochenzweimal der Lüge überführt worden. Einmal, als er gegenüber »ReportMünchen« bestritt, vom Land NRW bezahlt zu werden, obwohl er nichtmehr als Polizist arbeitet. Und später, als er der DeutschenPresse-Agentur sagte: »In der Summe übersteigen meine Einkünfte dasGehalt eines Hauptkommissars nicht.« Da hatte er wohl die 50.000Euro vergessen, die ihm die Axa-Versicherung jährlich für ein paarAufsichtsratstreffen zahlt. Der Gewerkschaftsboss, der in Talkshowspolarisierte und polemisierte, ist nicht mehr zu halten. Aber seinEinfluss in der Polizeigewerkschaft scheint so groß, dass ihm dieBundesleitung den Rücken stärkt und sich niemand mehr öffentlichäußert. Auch Wendt ist auf Tauchstation. Die DPolG sollte sichnicht in falscher Sicherheit wiegen. Ein Problem wie dieses löstsich nicht durch Aussitzen, es kann vielmehr zur Existenzfragewerden. Wenn die einfachen DPolG-Mitglieder jetzt mit Süffisanz aufWendt angesprochen werden und nichts zu entgegnen haben, wird sichdie Austrittswelle fortsetzen.