Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Geburtenstatistik

Bielefeld (ots) - Liegt es nun an den familienpolitischenSegnungen, der anhaltend guten Wirtschaftslage oder an einem Wandelhin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit bei der Familienarbeit? AmEnde spielen wohl alle drei Gründe eine Rolle. Längst geht es für diepotenziellen Mütter nicht mehr Kinder oder Karriere, sondern Kindund Karriere. Diesen Schluss lässt jedenfalls der Umstand zu, dassvor allem Frauen zwischen 30 und 37 Jahren mehr Kinder bekommen. Erstder Job und finanzielle Sicherheit, dann die Familiengründung: Wasfrüher eher für Männer galt, scheint auch für immer mehr Frauen einLebensmodell zu werden. Deutschland wandelt sich. Wahr ist aber auch:Ohne die vielen zugewanderten Mütter sähe die Geburtenstatistiklängst nicht so rosig aus. Selbst wenn man die illusorische Annahmetrifft, dass alle in den vergangenen Jahren aufgenommenen Flüchtlingeeines Tages wieder in ihre Heimat zurückkehren, so wird Deutschlanddennoch mehr und mehr zum Zuwanderungsland werden. Dieser Erkenntnismuss sich die Gesellschaft endlich stellen - mit allen Konsequenzen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell