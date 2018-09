Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Fußball-EM 2024

Bielefeld (ots) - Noch sind die Erinnerungen an die Fußball-WM indiesem Sommer so anhaltend gruselig, dass jede Qualifikation, dieDeutschland vorläufig nicht spielen muss, für Erleichterung sorgt.Und soviel lässt sich sagen: Bei der Europameisterschaft 2024 wirdeine DFB-Auswahl dabei sein. Das ist der Vorzug der Gastgeberrolle,auch wenn das im Reglement offiziell zu bestätigen bleibt. ObPräsident Reinhard Grindel jetzt in überbordender Begeisterung gleichmal mit Bundestrainer Joachim Löw einen Deal bis 2024 ausmacht? DemMann ist schließlich so einiges zuzutrauen. Die unsinnige, weilvoreilige Verlängerung mit dem Chefcoach bis zur WM in Katar 2022verhinderte im Grunde eine allzu ernsthafte Auseinandersetzung mitdem Vorrunden-Aus in Russland in diesem Sommer. Das Vertrauen in Löwwurde bereits zementiert, noch bevor der Bundestrainer seineSelbstkritik platzieren konnte. Grindels Rolle in der Özil-Affäre warvon Widersprüchen durchsetzt. Ungelenk eierte er über dassportdiplomatische Parkett. Es gab einige Fettnäpfchen mehr, die der57-Jährige zielsicher erwischte, und sonderlicher Beliebtheit erfreuter sich in der Frankfurter DFB-Zentrale dem Vernehmen nach auchnicht, da zu Ausbrüchen und Ruppigkeit neigend. Zuletzt mussteGrindel erleben, dass ein elektronischer Briefverkehr durchgestochenwurde, in dem es um die vom Präsidenten gewünschte Verlegung desPeru-Länderspiels ging. Frankfurt war ihm im Hinblick auf eineerfolgreiche EM-Bewerbung offenbar aufgrund des Randale-Potentials zuriskant. Zu groß auch das Stadion. Leere Plätze bei einem Auftrittdes Nationalteams - das wäre nicht eben eine Werbung gewesen. Es gingtatsächlich woanders hin (Sinsheim). Die deutscheFußball-Präsidenten-Dämmerung konnte nur die Abstimmungsmehrheit inNyon aufhalten, und siehe da: Als Uefa-Chef Aleksander Ceferin denUmschlag aufriss, einen weißen Zettel herausfingerte, auf dem»Germany« stand, da durfte der nervöse Grindel zumindest vorerstaufatmen. Das Ergebnis gestern verschafft ihm Zeit. Der nächsteBundestag mit Präsidentenwahl findet allerdings schon in einem Jahrstatt, eine weitere Amtszeit bis 2022 erscheint bereits jetzt höchstunwahrscheinlich. Im Augenblick herrscht Glückseligkeit, sogar fürdie brüchige politische Situation im Land mag der überwältigende12:4-Erfolg der deutschen EM-Bewerbung einen angenehmen Effekt haben.Zumindest deutet dies die Anzahl der wohlwollenden und eilfertigenÄußerungen aus dem Bereich der Staatsbediensteten an. Wir sind malwieder alle Fußball. Klasse. Als Placebo zur Aufhellung derLandeslenker-Launen und ihrer Befindlichkeiten kann die Beschaffungeines solchen Turniers kurzfristig eine Hilfe sein. Kicken als Kittfür das Volk. Man wird sehen, wie sehr das dann in sechs Jahren alsLosung benötigt wird.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell