Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Forderung nach einer E-Auto-Quote

Nein, und noch einmal Nein. Die Elektromobilitätist nicht das Allheilmittel, um die Debatten um CO2, NOx undFeinstaub zu beenden. Ja, es gibt viele Einsatzgebiete, vor allem derreine Stadtverkehr, die geradezu ideal für diese Antriebart sind.Doch zu schlecht ist derzeit noch die Ökobilanz eines Stromers. Dasgilt für die Herstellung der Batterien wie für die Stromerzeugung.Zudem fehlt es an allen Ecken und Ende an Infrastruktur. Der Wunschnach Ladesäulen scheitert oft schon an zu schwachen Zuleitungen.Solche Argumente zählen angesichts der ausgebrochen Diesel-Hysterienicht. Ohne diese Antriebsart aber werden die von der EU vorgegebenenCO2-Ziele nicht zu erreichen sein. Das jedoch verdrängen MartinSchulz und andere Teile der SPD. Sie stehen angesichts derbevorstehenden Wahlen mächtig unter Strom. Anders ist die unsinnigeForderung nach einer E-Auto-Quote kaum zu erklären. Weitaus wichtigerals eine solche Quote sind auf politischer Seite das konsequentereVerhindern von illegalen Tricksereien und Investitionen der Industriein tatsächlich zukunftsträchtige Antriebe - wie etwa dieBrennstoffzelle.