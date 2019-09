Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Forderung nach einem SUV-Verbot

Bielefeld (ots) - Wer die Plakate am Unfallort in Berlinbetrachtet, dem fällt eines sofort auf: Hier wird nicht der vierTodesopfer gedacht, hier werden vier Menschen, die ihr Leben auftragische Weise verloren haben, für politische Propagandamissbraucht. »Autos sind Terror« steht auf einem. Und ein anderesmacht klar, worum es den SUV-Kritikern im Kern eigentlich geht:»Kapitalisten töten.« Als machte es einen Unterschied, ob einschwerer Pkw 100.000 Euro, 10.000 Euro oder 1000 Euro kostet - obder Fahrer oder die Fahrerin wohlhabend ist oder nicht. DieKlimaschützer müssen aufpassen. Ihre gut gemeinten Anliegen drohenzunehmend von linksextremen Aktivisten okkupiert zu werden. Unter demVorwand, das Klima retten zu wollen, rechtfertigen Autonome ihreTaten. Wie Mitte Juni vor der Großaktion »Ende Gelände« imRheinischen Braunkohlerevier. Auf dem Weg zum Tagebau Garzweilerfackelten Linksradikale am Porschezentrum in Köln-Ehrenfeld vierMacan-SUV ab und bekannten sich mit Bezug auf »Ende Gelände« dazu:»Jeden morgen fahren unzählige 3,5 Tonnen Autos vor, um je 35 KiloKind vor der Schule abzuladen. Das muss ein Ende haben! 'EndeGeländewagen' spürbar werden lassen! Wir wollen uns mit dieserkonkreten Maßnahme friedlich für die Begrenzung der klimaschädlichenCO2-Emissionen einsetzen.« Friedlich?! Mit Forderungen nachSUV-Obergrenzen oder gänzlicher Verbannung aus den Städten tragen dieGrünen zu einem gesellschaftlichen Klima bei, das niemand wollenkann. Wer der AfD vorwirft, Opfer von Kriminalität für Hetze gegenFlüchtlinge zu missbrauchen, selbst aber Todesopfer im Straßenverkehrgegen bestimmte Automodelle instrumentalisiert, der agiert nach demgleichen Mechanismus. Es ist ja nicht falsch: Manche SUV-Fahrerstrahlen mit ihren Wagen Rücksichtslosigkeit aus - und verhalten sichauch so. Wenn sie gegen Regeln verstoßen, muss das bestraft werden.Es stimmt auch, dass ein SUV mehr Platz einnimmt als ein Kleinwagen.Warum aber sind SUV so beliebt? Weil sie Schutz im öffentlichen Raumversprechen. Auch das Gefühl von Sicherheit ist eine derVoraussetzungen für die Verkehrswende.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell