Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT(Bielefeld) zur Flüchtlingsrettung im Mittelmeer

Bielefeld (ots) - Die Rettung der beiden Deutschen warspektakulär. Ihre Segelyacht stand im Atlantik 800 Kilometer östlichvon Florida in Flammen. Vater und Sohn setzten einen Notruf ab undsprangen verletzt in ihre Rettungsinsel. Die US Air Force schickteein Flugzeug mit Fallschirmspringern, die sich um die Schiffbrüchigenkümmerten. Dann flogen zwei Hubschrauber samt Tankflugzeug hinterher,um Retter und Gerettete in die USA zu bringen. Etwa 80 Helfer warenbeteiligt. Eine Abordnung wurde im Januar von der DeutschenGesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Hamburg mit derSeenotrettungsmedaille in Gold ausgezeichnet - sie war seit 20 Jahrennicht mehr verliehen worden. Warum erwähne ich diese Geschichte? Weildeutsche Politiker in diesen Tagen Seenotretter kriminalisieren.Nein, nicht die professionellen Helfer. Aber die Männer und Frauenprivater Organisationen, die im Mittelmeer Flüchtlinge an Bordnehmen, und deren Kapitäne sich Vorwürfen und Ermittlungen ausgesetztsehen. Gibt es also Ertrinkende und Retter erster und zweiter Klasse?In der Wahrnehmung von Menschen wie Bundesinnenminister HorstSeehofer (CSU) schon. Trotz der Bereitschaft einiger Bundesländerlehnte er es vergangene Woche ab, Gerettete von der »Lifeline« nachDeutschland zu holen. Man dürfe keinen Präzedenzfall schaffen, sagteer, die Crew müsse zur Rechenschaft gezogen werden. Trotz vieler imMittelmeer Ertrinkender sprach Seehofer von einem »Shuttle« zwischenLibyen und Südeuropa - und sein Unionskollege, der CDU-AbgeordneteThorsten Frei, von »sogenannten Lebensrettern«. Schiffbrüchigemüssten gerettet werden, hätten aber keinen Anspruch, an eineuropäisches Ufer gebracht zu werden, meint Frei. Darüber kann manstreiten. Denn das SOLAS-Abkommen über die Sicherheit von Menschenauf See schreibt vor, dass Schiffbrüchige nur an einem sicheren Ortabgesetzt werden dürfen. Sicher ist laut der Richtlinien ein Ort, andem das Leben nicht in Gefahr ist und es Essen, eine Unterkunft undärztliche Versorgung gibt. Welches nordafrikanische Land stellt dassicher? Schon immer wird alles Erdenkliche unternommen, um Menschenzu retten - seien es verschüttete Bergleute, vermisste Bergsteigeroder ertrinkende Seemänner. Dieser humanitäre Konsens darf nicht überBord geworfen werden, weil Menschen in Seenot Flüchtlinge sind. ZuRecht hat niemand den deutschen Seglern den Vorwurf gemacht, durchihre Reise eine riesige, teure Rettungsaktion ausgelöst zu haben.Dabei waren sie nur zum Spaß auf dem Meer. Flüchtlinge sind es nicht.