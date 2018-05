Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Festnahme einer 73-Jährigen bei der AfD-Demo in Berlin

Bielefeld (ots) - Die Abkürzung AfD hatte auf dem Plakat der73-jährigen Berlinerin eine andere Bedeutung als üblich:»A bartig, F ies, D ämlich« war dort zu lesen. Unddas mitten in der von der AfD angemeldeten Demo! Das passte derPartei nicht, und sie bat die Polizei, die Frau zu entfernen. Wasdann passierte, war keine Glanzstunde des Rechtsstaats: Die Frausollte gehen, weigerte sich und wurde in Handschellen abgeführt. Dasdürfte in hohem Maße illegal gewesen sein. Schon 1991 hat dasBundesverfassungsgericht in seinem Beschluss 1 BvR 772/90klargestellt, dass das Grundrecht der Versammlungsfreiheit auchTeilnehmer vor staatlichen Eingriffen schützt, die das Ziel einerVersammlung ablehnen und das in der Versammlung zum Ausdruck bringenwollen. Die Beteiligung an einer Versammlung setze keineUnterstützung des Versammlungsziels voraus, sondern erlaube Protest.Die Grenze sahen die Richter dort, wo jemand mit Gewalt eine Demosprengen will - was die 73-Jährige aber gar nicht gekonnt hätte. Mitihrer Festnahme hat die Berliner Polizei den Rechtsstaat blamiert.Christian AlthoffPressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell