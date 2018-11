Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Eurobahn

Bielefeld (ots) - Bislang haben die Entscheider beimNahverkehrsverband Westfalen-Lippe nur die Lippen gespitzt. Jetztwollen sie pfeifen: Nach einer ersten Abmahnung im Februar könnte derEurobahn tatsächlich der Rauswurf drohen. Das wäre ein bislangeinmaliger Vorgang in NRW. Weil er eben nur sehr, sehr schwerumzusetzen ist. Wer aber mit Beteiligten spricht, hört mittlerweileeine andere Tonlage heraus. Das Eurobahn-Desaster will sich niemandmehr länger anschauen. Zu lange hat die Tochter des französischenKeolis-Konzerns die Geduld der Fahrgäste strapaziert. IhreVersicherung ist bislang das Fehlen eines Anbieters, der die 15Linien übernehmen will und kann. Aber genau dort könnte derVerkehrsverband jetzt den Hebel ansetzen. Nur: Sollte es tatsächlicheinmal zu einer Vertragsauflösung kommen, dürfen die damitverbundenen Beeinträchtigungen beim Übergang nicht erneut zu Lastender Fahrgäste gehen. Im Fall Eurobahn, die den OWL-Regionalverkehrdominiert, steht nicht nur die Zukunft eines Unternehmens auf demSpiel, sondern die des Verkehrsmittels Regionalbahn.Pressekontakt:Westfalen-BlattDominik RoseTelefon: 0521 585-261d.rose@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell