Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Digitalisierung

Bielefeld (ots) - Eine Digitalisierungsoffensive steht und fälltmit einer flächendeckenden Versorgung mit schnellem Internet. Währenddiese Voraussetzung in Städten wie Bielefeld und Paderborn vorliegt,gibt es auf dem platten Land Flecken, wo Surfen und OnlinebankingGlückssache oder eine langwierige, nervtötende Angelegenheit sind.Wer in den Kreisen Höxter und Lippe lebt, kennt das aus leidvollerErfahrung. Da passt die Klage der Bundesnetzagentur, wonach das vonden Providern versprochene »Highspeed-Internet« meist gar nicht soschnell ist, ins Bild.Diese Feststellung entwertet die sinnvolle Werbekampagne der OWLGmbH keineswegs, holt sie aber ein Stück auf den Boden der Tatsachenzurück, denn den Dörfern droht das Abseits.Erst wenn die Infrastruktur in OWL optimiert ist, kann die Regionihren Vorteil richtig ausspielen, dass sie schon seit fünf Jahren dieDigitalisierung vorantreibt. Dies geschieht unter dem Dach desTechnologienetzwerks »It's OWL«, bei dem Wirtschaft und Hochschulenzusammenwirken. »Wir gestalten unser Morgen« heißt die neue Kampagne- mit mehr Breitbandkabel wäre das Morgen wohl nochverheißungsvoller.