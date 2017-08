Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Diesel-Debatte

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Bielefeld (ots) - Martin Schulz hat ein Thema gefunden, mit dem ervier Wochen Wahlkampf machen kann - wenn er will. Die Diesel-Debattehat durchaus das Zeug, den Endspurt noch einmal spannend zu machen.Das weiß auch Angela Merkel. Wer genau hinschaut, der bemerkt, wiedie Kanzlerin von ihrer Aussage abrückt, dass das Ende derVerbrennungsmotoren im »Ansatz richtig« sei. Auch wenn Merkel dabeiaus guten Gründen kein Datum genannt hat, so klingt es doch ganzanders, wenn Martin Schulz sagt, dass man Diesel und Benziner »nochsehr, sehr lange« brauche. Bei Merkel hört es sich an wie einAbgesang, bei Schulz wie eine Bestandsgarantie. Die Kanzlerin räumtso ziemlich alles ab, um mit den Grünen eine Regierung bilden zukönnen: erst Atomausstieg, dann Ehe für alle. Und jetzt auch dasAuto, das den Deutschen so heilig ist und unseren Wohlstandbegründet? Horst Seehofer ist vieles zuzutrauen, aber seit Sonntagsind Schwarz-Grün oder »Jamaika« unwahrscheinlicher geworden. Denn inAutofragen dürfte der CSU-Chef standhaft bleiben.