Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Debatte um die Fleisch-Steuer

Bielefeld (ots) - Mehr Fleisch essen für mehr Tierwohl - sokönnten Spötter den neuesten Vorstoß für höhere Mehrwertsteuern auftierische Produkte abtun. Ganz so drastisch muss die Meinung garnicht ausfallen zum Vorschlag, mit den Zusatzeinnahmen das hehreZiel besserer Haltungsbedingungen zu finanzieren. Aber muss es immerdie Keule sein? Wir erleben eine Zeit, in der es augenscheinlichextrem angesagt ist, für Klima- und Tierschutz nach Preis- undSteuererhöhungen, staatlichen Eingriffen und Verboten zu rufen.Anstatt mit Anreizen und Vorteilen verantwortungsvolles Handelnvon Bürgern und Unternehmen zu fördern. Um es klar zu sagen:Natürlich gibt es Bereiche, in denen nicht alles den Kräften desMarktes überlassen werden kann. Aber zur Wahrheit gehört auch, dassDeutschland nicht alleine die Welt retten wird. Das heißtkeineswegs, dass nicht alles unternommen werden müsste, umFortschritte zu machen. Aber all das muss in letzter Konsequenzimmer auch sozial gerecht sein, um den gesellschaftlichen Frieden zuwahren. Denn auch der ist von überragender Bedeutung.