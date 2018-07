Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Debatte über Benachteiligung

Bielefeld (ots) - Wenn jemand sich über ein grundsätzlichesProblem empört, und man will ihm den Wind aus den Segeln nehmen,fragt man gern nach einem ganz konkreten Beispiel. Oft erwischt dasden Beschwerdeführer auf dem falschen Fuß. Diese Taktik wirktgegenüber den Tausenden, die derzeit unter dem Hashtag #MeTwoBenachteiligung, Diskriminierung oder auch Alltagsrassismus inDeutschland kritisieren, nun gar nicht. Denn an konkreten Erfahrungenmangelt es ihnen nicht. Kleine Geschichten über Zurücksetzung,Entmutigung, unfaire Behandlung fluten geradezu das Internet. DieseMenge kann überraschen, aber sie müsste es nicht. Erst im vergangenenSommer hieß es in einer Erhebung für die Antidiskriminierungsstelledes Bundes, dass fast jeder Dritte in Deutschland in den beidenJahren zuvor mindestens einmal Diskriminierung erfahren habe - etwaaufgrund von Herkunft, Geschlecht, Religion oder Behinderung. Frauen,Homosexuelle und Muslime seien besonders betroffen gewesen. Mit 41Prozent spielten demnach die meisten Fälle im Arbeitsleben. Eine beimInstitut zur Zukunft der Arbeit erschienene Studie aus dem Jahr 2012hatte ergeben, dass allein die Angabe eines türkischen Namensausreiche, um die Chance auf ein Vorstellungsgespräch um 14 Prozentzu senken - in kleineren Unternehmen sogar um 24 Prozent. DieReaktion auf #MeTwo sollte also nicht mehr lauten: »Stell dich nichtso an!«, sondern vielmehr: »Erzähl weiter!« Und eine Konsequenzsollte die Frage sein, was man gemeinsam besser machen kann. Sobetreffen nicht wenige der Schilderungen die Schullaufbahn vonAusländerkindern - wie man früher sagte. Da muss man von Lehrern,Nachbarn, Behördenvertretern lesen, die talentierte Schüler ebennicht ermutigt, sondern ausgebremst haben. Ob das Ganze aufgrund vonGedankenlosigkeit oder Überheblichkeit, Dummheit oder Gemeinheitgeschah, kann man nur vermuten. Die Erinnerungen stammen nicht seltenvon heute beruflich dennoch sehr erfolgreichen Menschen. Und siehandeln davon, wie sie als Kinder unterschätzt wurden, weil man ihnenund ihren Eltern nichts zutraute. Nun ist es keine neue Erkenntnis,dass unser Schulsystem einen Mangel an sozialer Durchlässigkeitaufweist. Aber dieses Wissen ist abstrakt, und die#MeTwo-Schilderungen sind konkret. Und sie zwingen den Leser, diePerspektive zu wechseln: Wenn er auf Aussehen oder Herkunft reduziertworden wäre - was hätte er empfunden? #MeTwo meint auch: Sag mir, wasdu fühlst! Wer all das liest, hat eine Ahnung, warum die Vielfalt derGesellschaft in vielen Branchen nicht angemessen durch Menschenabgebildet wird, deren Eltern nicht aus Deutschland stammen. Redenwir drüber - nicht nur im Netz!Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell