Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur DSGVO

Bielefeld (ots) - Groß war die Aufregung, als vor einem Jahr dieDatenschutzgrundverordnung - kurz DSGVO - an den Start ging:Klingelschilder sollten angeblich abgebaut werden, kleinereFirmen sahen sich in ihrer Existenz bedroht, viele fürchtetensatte Geldstrafen, Horden von Abmahnanwälten würden durchs Landziehen, Vereine aufgeben. Heute ist klar: Die Horrorszenarien sindnicht eingetreten. Inzwischen hat sich die Aufregung gelegt. Unddie meisten Menschen sind froh, wenn ihre Daten nicht für jedermanneinsehbar sind. Ohnehin richtet sich die DSGVO vor allem gegenUS-Giganten wie Facebook, Google und Co. Weil sie Daten fürpassgenaue, gewinnbringende Werbung einsetzen, sind sie anmöglichst vielen persönlichen Infos interessiert. IhrDatenhunger soll gezügelt werden. In manchen Fällen aber, etwa beiVereinen, ist die DSGVO über das Ziel hinausgeschossen. Dennochist sie ist ein gutes und wichtiges Gesetz. Sie schützt unsBürger davor, dass mit unseren Daten gegen unseren WillenMissbrauch betrieben wird. Datenschutz hat es schon früher gegeben.Jetzt hat er für das Zeitalter der Digitalisierung ein Updateerhalten. Gut so!