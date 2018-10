Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur CDU Lippe

Bielefeld (ots) - So schnell wird die CDU in Lippe nicht zur Ruhekommen. Beim Kreisparteitag am 9. November dürften die Vorgänge umdie Bundestagsabgeordnete Kerstin Vieregge eine große Rolle spielen.Schließlich geht um das Geld der CDU-Mitglieder. Ob die Einigung derParlamentarierin mit ihrer Kreispartei so zu halten ist? In der CDULippe gärt es. Einige Mandatsträger sollen ihre Zahlungen an denKreisverband vorerst eingestellt und auf ein Sonderkonto überwiesenhaben - bis die Sache abschließend geklärt ist. Womöglich auchstrafrechtlich. Denn es ist nicht ausgeschlossen, dass noch jemandStrafanzeige bei der Staatsanwaltschaft stellt. Kerstin Vieregge hatpolitisches Talent, sonst hätte sie die SPD-Hochburg, das »roteLippe«, für die CDU nicht direkt gewonnen. Aber sie hat offenbarnicht genügend Gespür, um die Angelegenheit so sauber zu regeln, dasssie ihr Mandat nicht beschädigt. Denn ein Makel bleibt. Ganz gewisshat die 42-Jährige kein Interesse an baldigen Neuwahlen. DerWahlkampf wäre belastet, das Vertrauen zerstört, die Kandidatinbeschädigt, der Listenplatz schlecht und die Aussicht auf dasDirektmandat gering.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell