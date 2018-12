Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur CDU

Bielefeld (ots) - Kaum ist der Parteitag zu Ende, soll die CDUbereits zerrissen sein. Das Ergebnis war knapp und die Enttäuschungunter den Merz-Fans ist noch immer groß. Aber aus diesem Wahlresultatalleine bereits einen Bruch herzuleiten oder gar eine geschwächteneue Vorsitzende zu sehen, erscheint verfrüht. AnnegretKramp-Karrenbauer hat wie erwartet Paul Ziemiak als neuenGeneralsekretär an ihre Seite geholt. Das kam nicht bei allen gut an.Insbesondere das »Merz-Lager« wirft dem bisherigen Chef der JungenUnion vor, ein »Verräter« zu sein, weil er »auf die andere Seite«gewechselt ist. Solche Verschwörungstheorien sind natürlich Unsinn.Wer so denkt, betrachtet die CDU nicht als eine Partei. Selbst wennman die Personalie Ziemiak kritisch sieht und manche sich lieber denPaderborner Carsten Linnemann gewünscht hätten, ist der 33-Jährigenatürlich kein »Verräter«. Genauso nicht, wie es Linnemann als neuerGeneralsekretär gewesen wäre, der bekanntlich Friedrich Merz seineStimme gegeben hatte. Ziemiak ist jung, konservativ, spricht eineklare Sprache. Wie Linnemann, der aber zusätzlich als unbequem undforsch gilt. Vielleicht hat sich AKK auch deshalb gegen den Mann ausOstwestfalen entschieden. Es wird die Mammutaufgabe von AnnegretKramp-Karrenbauer sein, möglichst alle guten Kräfte einzubeziehen.Womit wir bei der Frage sind, welche Rolle Friedrich Merz künftigspielen soll - und welche Rolle er in der CDU überhaupt bereit ist,spielen zu wollen. Auch wegen seiner zumindest im ersten Teilschwachen Rede in Hamburg und trotz seiner um acht Minuten längerenRedezeit im Vergleich zu AKK hat er es nicht vermocht zu gewinnen. Erbleibt dennoch einer der klügsten Köpfe der CDU. Kramp-Karrenbauerwill mit ihm reden, aber will Merz auch in einem »AKK-Team«Verantwortung übernehmen? Oder wartet er wieder ab und kehrt zurück,wenn Kramp-Karrenbauer scheitern sollte? Große Teile der CDU wünschensich Merz in einer Spitzenposition. Aber stellt er sich in den Dienstseiner Partei? Vielleicht fragt er mal Wolfgang Schäuble. Der76-Jährige wird Merz erklären können, dass ein konservativer Geisteinen herausragenden Platz in der CDU haben kann. Schäuble war nieein Freund der Kanzlerin, hat aber dennoch einen ausgezeichneten Jobgemacht. Daran ändert sein Fauxpas rund um die vehemente Interventionfür Merz nichts. Er hätte Merkel fallen lassen können, war trotzaller Meinungsverschiedenheiten loyal. Wäre Merz dazu auch in derLage? Ob mit oder ohne ihn - AKK muss die Partei auf Kurs bringen.Die CDU kann nur gemeinsam stark sein - mit allen Flügelstürmern.Darin waren sich doch alle Parteifreunde einig in Hamburg, oder?Pressekontakt:Westfalen-BlattScholz StephanTelefon: 0521 585-261st_scholz@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell