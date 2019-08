Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Bürgerbefragung in NRW

Bielefeld (ots) - Herbert Reul (CDU) traut sich was. DerNRW-Innenminister ruht sich nicht auf der besten Kriminalstatistikder letzten drei Jahrzehnte aus, sondern kratzt an ihrer schönenOberfläche. Dass eine Kriminalstatistik immer nur die Tatenabbildet, die angezeigt werden, ist eine Binsenweisheit. Reul istnun der erste Innenminister, der die wirklichen Zahlen kennenmöchte, annähernd zumindest. Zusammen mit derGleichstellungsministerin Ina Scharrenbach lässt er 60.000 Menschenin NRW nach ihrer Erfahrung mit Gewaltstraftaten befragen. DerAusgang der Untersuchung ist offen. Herbert Reul geht politischvolles Risiko, denn die repräsentative Befragung kann natürlich zudem Ergebnis kommen, dass in NRW mehr im Argen liegt als gemeinhingedacht - ein gefundenes Fressen für die Opposition. Man darf demMinister deshalb wohl abnehmen, dass es ihm um die Sache geht. Dasser wirklich wissen möchte, welche Gewalterfahrungen Menschen machenund warum sie möglicherweise nicht zur Polizei gehen. Opferschutz istReul ein Anliegen - nicht erst seit dem Fall Lügde.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell